Richotti, héroe de la remontada ante Murcia, asegura que "el triunfo no puede tapar otras carencias"

La histórica remontada de Montakit Fuenlabrada (2-3) ante UCAM Murcia (2-3) “no debe tapar otras carencias” en opinión del héroe de ese triunfo, autor del triple ganador, Nico Richotti. El argentino ha concedido una entrevista a la web oficial del club del ‘Fernando Martín’, pensando ya en el duelo ante RETAbet Bilbao Basket (Miribilla, domingo, 12:30 horas).





Pregunta-¿Cómo se han vivido los días posteriores a la segunda victoria de la temporada?

Respuesta-“Con mucha satisfacción, sabemos todo el sufrimiento que pasamos durante el partido y al final, cuando sos capaz de remontar en tan poco tiempo, pues te quedas exhausto pero con una cara sonriente”.

P-¿Qué explicación le das a esa remontada?

R- “El basket es un deporte de muchas rachas y parciales. Tuvimos nuestro momento, metimos nuestros tiros que por ahí no estábamos metiendo y creo que atrás también nos pusimos a defender bien, les incomodamos y ellos no encontraron soluciones. Todo eso nos fue dando energía, nos hizo crecer en ataque y nos dio la esperanza de que podíamos ganarlo”.

P- Se remonta en los dos últimos minutos, pero el trabajo se cimentó en todo el último cuarto en el que dejamos al rival en solo cinco puntos. Ese es el verdadero paso adelante que hay que remarcar.

R- “Sí, creo que sí. A veces nos cuesta un poco en ataque así que tenemos que crecer desde la defensa. El trabajo del último cuarto fue excepcional y esa es la línea a seguir”.

P- Cuspinera destacó en la rueda de prensa el apoyo del público en situaciones delicadas ¿Lo percibís?

R- “Sí, claro que sí. Es indiscutible que tener una afición que te aliente durante todo el partido te da un plus. Yo he venido a Fuenlabrada a jugar como visitante muchas veces y es uno de los campos más incómodos porque la afición está muy activa. Ahora que me toca vivirlo a favor es reconfortante, se agradece porque estando ahí se siente el apoyo, ese ánimo que en las rachas malas te empuja para seguir intentándolo”.

P-¿Qué explicación le das a que el equipo entrara al primer y al tercer cuarto sin el nivel suficiente y el rival pudiera tomar ventaja?

R- “Le damos vueltas a un montón de cosas que pasan en los partidos. El haber ganado nos hace venir a entrenar más contentos, pero sabemos que el triunfo no puede tapar las cosas que no estamos haciendo bien. Hay mucho trabajo por delante. Es un tema de energía, de defender duro, de incomodar al rival. Y estar unidos en los momentos difíciles, no bajar los brazos porque se ha demostrado que creyendo hasta el final se pueden conseguir victorias”.

P- Empezamos a pensar en Bilbao ¿qué tipo de partido espera en Miribilla?

R- “Espero un ambiente también bastante caliente. Va a ser un partido duro, Retabet Bilbao viene en muy buena dinámica, quitando el partido de la última jornada en Zaragoza. Será un partido importante porque a priori en un futuro vamos a ser rivales por un mismo objetivo”.

P- Por último, a nivel personal ¿cómo te estás encontrando y qué supone el partido del pasado domingo para ti?

R- “Bueno, supone un empuje y mucha confianza. Vengo trabajando muy bien con el grupo, estoy jugando en una posición que no es la mía, hacía muchísimo tiempo que no la jugaba, pero me estoy sintiendo cómodo, tratando de hacer lo que el entrenador me pide, tratando de aportar lo que el equipo necesite y ayudar a conseguir victorias, que para eso vine”.