El falangismo se cuela en el Ayuntamiento de Móstoles

Durante esta legislatura, la concejal de Podemos en Móstoles, Natividad Gómez colocó como coordinador de educación de este consistorio a Julio Alberto Alfonso González – cargo de libre designación con un salario de 52.000 euros anuales-. Hasta ahora se sabía que esta persona fue candidato por Falange Española de la JONS en las elecciones generales de 2008, tal y como adelantó ‘Noticias para Municipios’. Pero su pasado falangista no fue el de uno más. Fue uno de los 'camisas azules' más importantes.

Imagen del coordinador de educación del Ayuntamiento de Móstoles, Julio Alberto Alfonso González durante una de las marchas de la corona de FE-JONS al Valle de los Caídos / Cadena SER

Julio Alberto Alfonso González pertenecía a la Junta Nacional de Mando de la Falange Española de la JONS, donde ocupaba el cargo de secretario general técnico del partido fundado por José Antonio Primo de Rivera. En 2007, esta persona también se presentó a las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid por FE-JONS en el puesto número 18.

El coordinador de Educación de Móstoles y Secretario de Organización de Podemos Móstoles, Julio Alberto Alfonso González, junto a la concejal de educación Natividad Gómez y la alcaldesa Noelia Posse / Twitter

En aquella época, el actual cargo de confianza de Podemos en el Ayuntamiento de Móstoles y actual secretario de organización de Podemos en Móstoles, participó en todo tipo de homenajes falangistas. Por ejemplo, en 2009, formó parte de una de las marchas de la Corona de Falange Española de las JONS hacia el Valle de los Caídos (ver vídeo). No fue la única. Julio Alberto Alfonso González también participó en los actos conmemorativos de la muerte de Onésimo Redondo, a quien los falangistas conocen como el eterno Caudillo de Castilla. En los boletines de FE de las JONS a los que ha tenido acceso la SER, se relata que el propio Julio Alberto Alfonso González participó en esas acciones "tras entonar el Cara al Sol y el himno de FE-JONS".

Julio Alberto Alfonso González impartiendo una de las charlas sobre 'Falange e ideologías presuntamente afines' / Cadena SER

En 2006, según la propia web de Falange Española de las JONS, el secretario general técnico de FE-JONS, Julio Alberto Alfonso González, daba conferencias y escribía artículos bajo el título 'Falange e ideologías presuntamente afines', donde establecía las diferencias, por ejemplo con el fascismo, del cual destacaba que "la violencia pacífica" estaba "justificada cuando se utiliza al servicio de los ideales fascistas por ser justos". Él mismo incluso defendía la violencia "como defensa frente a la agresión y cómo último recurso frente a peligros mayores como la destrucción de la patria".

Julio Alberto Alfonso González interviniendo como miembro del sindicato UNT / Cadena SER

También escribió sobre el antisemitismo. Del exterminio judío llegó a decir que "independientemente se crea o no en la veracidad de las cifras del denominado holocausto judío, no es cierto que el nacionalsocialismo defendiera la exterminación de la raza judía". Esta persona, también defendía que el falangismo propone un modelo alternativo a la democracia "mucho más avanzado", y en lo económico aseguraba que "no ha habido ideología nacional más revolucionaria que la falangista".

El actual secretario de organización de Podemos en Móstoles no sólo militó en Falange española. Julio Alberto Alfonso González también formó parte de la dirección del sindicato falangista Unión Nacional de Trabajadores (UNT), que defiende el nacional-sindicalismo, donde ocupó el cargo de interventor, desde el 18 de abril de 2008.

Actualmente, esta persona forma parte de la plantilla del Ayuntamiento de Móstoles, nombrado a dedo por Podemos, aunque no concurrió con esta formación en la candidatura municipal del pasado 26 de mayo.