Hay elecciones ¿Y qué?

Si les recuerdo pedagógico que en dos semanas tenemos en Balears elecciones generales, estoy seguro de que me responderán a coro, ¿y qué?

Si quieres ser el aguafiestas, anuncia en medio de la fiesta que quieres hablar de las elecciones.

No te va a seguir ni tu cuñado.

Las elecciones generales eran el mayor espectáculo del mundo, hoy se ven superadas en impacto por disturbios callejeros, o por el traslado de un peso muerto en helicóptero.

Llevo siguiendo las elecciones generales como periodista desde 1986, Felipe González contra Manuel Fraga.

Nunca había visto una abulia semejante, ni con Almunia de pésimo candidato en 2000, ni con Rajoy derrotado en 2008 junto a su famosa niña.

No solo parece que no hay elecciones, sino que la mayoría de votantes preferirían que no hubiera elecciones.

Este desistimiento colectivo suele perjudicar a la izquierda, porque la derecha vota sin más.

Lo cual lleva a la pregunta definitiva, ¿se hubiera arriesgado Pedro Sánchez a convocar unas nuevas elecciones, de haber sabido la situación en que se encontraría ahora mismo el país?