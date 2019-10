Marcos Dreyer: "Me esperaba ser líder con Teruel y Almería"

Arranca este fin de semana la tercera jornada de la Superliga Masculina de voleibol, la máxima competición española, que ahora mismo esta liderando en solitario el conjunto de Marcos Dreyer, el Urbia Voley Palma, con 2 de 2 y seis puntos.

Arranca la tercera jornada para los palmesanos, jornada en la que visitan a un recién ascendido, el Arenal Emevé Lugo, que no pasa por su mejor momento tras perder los dos primeros encuentros ligueros. Dos derrotas que les colocan en la penúltima posición, sin puntos. La cita: el sábado a las 17:30 horas de la tarde.

Ha habido rueda de prensa esta mañana en Son Moix para analizar la previa del encuentro del sábado. En ella, ha comparecido el técnico del Urbia, Marcos Dreyer, junto a uno de sus jugadores que está pasando por un gran momento de forma, Carlos Jiménez. "Mes esperaba verme líder junto a Teruel y Almería, esos eran mis mejores pronósticos" -comentaba el técnico- "Me preocupé cuando el Ube l'Illa Grau venció al Teruel, y hasta que no empezamos a jugar con ellos no sabía de lo que eran capaces de hacer."

Sobre los de Lugo afirma: "creo que son mejores que Ube l'Illa Grau, aunque ahora mismo es una locura analizarles. Estoy viendo vídeos suyos y veo que hacen cosas bien y cosas mal", por lo que considera que es un equipo peligroso.

"Como club creo que trabajan muy bien desde hace muchos años; funcionan muy bien", ha proseguido el técnico. "El equipo mantiene una base de jugadores que llevan muchos años, y han fichado a un americano muy potente y un colocador brasileño de alto nivel. El partido va a depender de lo que hagan estos jugadores". Además ha concluido su análisis comentando que "Lugo debe salir del descenso para estar tranquilo".

Tras analizar a su rival, ha cedido el técnico la palabra a Carlos Jiménez no sin antes dedicarle unas palabras congratulatorias por su excelente estado de forma. "Estoy agradecido por sus palabras, es todo un orgullo", ha empezado el jugador. "Más allá de mi estado de forma, sobre todo estoy contento por cómo está jugando el equipo y por las dos victorias conseguidas"

"Personalmente me siento con confianza, pero todo es fruto del equipo. Estamos trabajando bien" -ha seguido Carlos- "El sábado pasado Gerard hizo un partido espectacular. Cuando tenemos un jugador en racha creo que lo tenemos que aprovechar.", aunque sobre la semana pasada, ha afirmado que "realmente no fue un partido perfecto; hay temas a corregir como el aspecto del bloqueo"

Cita importante para los de Marcos Dreyer este sábado a las 17:30 en su visita a Lugo, para sumar los puntos 7, 8 y 9.