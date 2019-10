Una historia ganadora de dos segundos

Esta historia dura dos segundos, pero tarda más tiempo en contarse. Porque merece la pena escuchar a su protagonista, Toch Sarr, como la cuenta. Es la historia de una canasta ganadora, la que dio el primer triunfo de la temporada al IDK Gipuzkoa contra el Ensino Lugo en el Gasca. Primero hay que contextualizarla: quedan dos segundos para el final de la prórroga. El equipo donostiarra saca de fondo. Lara González encuentra a Sarr, y está encesta bajo aro. Final y victoria.

Pero ahora hay que contar los detalles. Los cuenta la protagonista, la pívot Toch Sarr, en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA, que se desplazó al Gasca y habló con la jugadora del IDK debajo de la canasta donde ocurrió la jugada. "Escuché a Azu, sí. Hay que escuchar a la entrenadora, que hay veces que hacemos como que no la escuchamos, sobre todo yo», dice entre risas la pívot senegalesa, que reconoce que era una jugada que la capitana y ella han hecho "muchas veces en los entrenamientos". Nunca pensó que la tendría que hacer en un partido. "Yo iba a hacer un buen bloqueo para que pudiera tirar cómoda Mehryn, nuestra tiradora, pero oí a Azu gritar 'corta, Toch, corta', y eso hice. Vi un pequeño espacio y dije: Allá voy. Y salió bien".

En dos segundos mucho no le dio tiempo de pensar. "Era coger el balón y subirlo para tirar porque quedaban tres segundos y pico. Pero fueron larguísimos porque dio tiempo a canasta, tiempo muerto y defensa". Considera Toch Sarr su conocimiento con Lara González hizo el resto. "Llevamos muchos años jugando juntas. Dice que me vio cortar y me pasó con fuerza. Mi único miedo era perder el balón", comenta con una sonrisa.