El Puerto de Vigo licita el proyecto para la reforma de As Avenidas

EL Puerto de Vigo licita el proyecto para la recuperación del paseo y del muelle de As Avenidas, n proyecto que esperan que pueda estar terminado antes de terminar el año próximo y una reparación que se iniciará precisamente por el lugar donde se produjo el derrumbamiento durante el festival O Marisquiño en agosto de 2018. El presidente del puerto de Vigo, Enriqeu lópez Veiga lamentó en los micrófonos de Radio Vigo que la administración tenga plazos tan lentos y la reparación no se pueda realizar antes, aunque sí que aseguró, contra lo que algún medio ha publicado, que durante las obras no se interrupirá el ráfico portuario que discurre por la zona y entre las cuestiones que quieren estudiar en cómo complementar las obras de reforma de la zona con el día a día de la labor portuaria.

