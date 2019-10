¿Cómo es tener un negocio en el medio rural?

Diferentes administraciones, como la Junta o la Diputación de Ciudad Real, han anunciado planes contra la despoblación encaminadas a eximir a las empresas de determinados impuestos si se asientan en el medio rural.

AUDIO | Escucha el reportaje sonoro completo

No obstante, estas localidades ya cuentan con diversos negocios que, siguen sobreviviendo, a esa pérdida de población y, por lo tanto, pérdida de clientela y de dinero. Es el caso de María González, que regenta un supermercado en Terrinches, localidad que no llega a 1.000 habitantes, desde hace más de tres décadas.

González ha asegurado que "para mí llegan demasiado tarde estas ayudas". Además, se lamenta de que "no hay gente porque no hay trabajo". En este sentido, González, con 60 años, asegura que "tengo que abrir sábados y domingos y no tener horarios para poder pagar mi cuota de autónoma, la luz o el agua". De esta forma, atiende, incluso, a las 11 o 12 de la noche si los vecinos se lo piden.

Ella lleva desde los 12 años trabajando. Cuando era adolescente trabajaba en el campo, en las diversas campañas agrícolas. Una serie de contratos temporales que cesó cuando se casó y decidió abrir este supermercado. Ahora, subraya que "me quedan poco años para jubilarme y no sé si será en mi negocio". Todo ello, ante la bajada en las ventas de los últimos años.

Por su parte, Yolanda Pérez regenta una peluquería en Santa Cruz de los Cáñamos. Un negocio que abrió en plena crisis económica y en un municipio que apenas tiene 500 habitantes. Este establecimiento, confirma la propia Pérez, "solo da para sacar un sueldo (...) contrato a alguna persona para las fiestas de verano y poco más".

Sin embargo, Pérez afirma que, a pesar de estar en el medio rural, puede seguir subsistiendo y seguir en su pueblo. También lamenta que "pagamos los mismos impuestos que si abrimos en una gran ciudad". Por este motivo, le vendría muy bien esa exención de impuestos para poder lograr un incremento en sus beneficios.

Finalmente, sendas localidades pueden seguir diciendo orgullosas que tienen diversos negocios en sus núcleos urbanos. Un hecho que, en Almedina apenas pueden decirlo, porque solo cuentan con una cooperativa y una entidad bancaria.