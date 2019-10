Savater: "No hay nada peor que ver sufrir a la persona que quieres y no poder ayudarla"

En'La Hora Extra Euskadi', nos acercamos al libro más personal, emotivo e íntimo de Fernando Savater, "La peor parte. Memorias de amor", dedicado a Sara Torres Marrero, conocida como Pelo Cohete, su esposa fallecida hace año y medio, con la que el escritor donostiarra compartió 35 años "de una vida y de felicidad".

En palabras de Fernando Savater, "esto no es una autobiografía, aunque contiene la mejor y la peor parte" de la vida del autor. "El libro no trata de mí, ni de mis penas, ni de mis sufrimientos; trata de ella, de su vida, de la importancia que tuvo en las cosas que hicimos juntos. No es una meditación de mis dolores. Salen porque si no hubiera muerto no hubiera escrito el libro", añade el escritor, que asegura que ésta será su última novela.

Dice Savater en la novela Savater que "formamos un tándem perfecto. Como el verso de Benedetti, fuimos mucho más que dos". Vivieron 35 años juntos. Se conocieron entre clase y clase, cuando el joven profesor tomaba un vino con una bolsa de patatas fritas en la Universidad de Zorroaga en San Sebastián y se le acercó una alumna que le espetó: "He estado en tu clase. ¡Y no me ha gustado nada!".