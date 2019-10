Los vecinos de Establiments se manifestarán contra el proyecto de restauración de la cantera

Los vecinos de Establiments se manifestarán mañana ante la posibilidad de que se reabra la antigua cantera de la zona... El proyecto está en exposición pública y cuenta con la negativa del ayuntamiento, sin embargo, el Govern balear tiene la última palabra. Los vecinos temen que la restauración de la cantera a 30 años traiga una futura explotación de la misma y se niegan a que haya voladuras como ya ocurrió en 2004 cuando se cerró la cantera por roturas en cristales y grietas en las viviendas.

La cantera de la carretera de Puigpunyet necesita ser restaurada y por delante se abren dos alternativas viables medioambientalmente según los informes de la empresa. Por un lado, voladuras y entonces la montaña quedaría integrada en el paisaje o sin voladuras y quedaría hueca la parte alta. De momento, el Govern no se posiciona y asegura que va a analizar con lupa los proyectos que son a 30 años vista. Toni Morro, director general de política industrial asegura que a pesar de ser un plazo tan largo, no se podría volver a explotar la mina, pero no se cierra a la posibilidad de que para restaurarla haya explosiones.

Medio Ambiente necesitará un informe de Emaya para tomar su decisión, sin embargo, éste es preceptivo pero no vinculante; esto es, el consistorio se opone a que la restauración se haga con voladuras pero si el Govern da el visto bueno, es quien tiene la última palabra. Y es que el presidente de Emaya, Ramón Perpinyà reconoce las molestias que generarían las explosiones y por tanto respalda a los vecinos y como tal han emitido un informe negativo.

Mientras los vecinos se oponen a cualquier tipo de intervención sobre la cantera. Por un lado, temen que realmente con una restauración de la misma a 30 años, de telón de fondo se esté preparando el terreno para futuras extracciones. Por otro, que la restauración se haga con explosiones y es que recuerdan que en 2004 se cerró la cantera porque un impacto destruyó parte de una vivienda, además de grietas y cristales rotos en edificios cercanos y en los pozos que les abastecen de agua.

Los vecinos realizarán mañana una protesta que partirá desde el camino de Son Anglada y finalizará en la cantera, a las 11 de la mañana.