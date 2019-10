Vicente Moreno: "Mi mejor regalo para mañana serían los 3 puntos"

Mañana el Real Mallorca visita a un conjunto en horas bajas, el Leganés es último en la clasificación con dos puntos en el casillero. El equipo de Vicente Moreno llega como decimoquinto clasificado a su partido número 10 esta temporada, el técnico ha hablado en rueda de prensa:

"Quiero ganar el partido de Butarque. Eso es lo importante. Me doy por contento y no necesito ningún otro regalo, por mí que nadie me regale nada y nos venimos con los tres puntos"

El Leganés ha vivido una situación tormentosa esta semana con la marcha de Pellegrino y eso desconcierta al técnico valenciano:

"Tendríamos que agarrarnos a ella porque también estamos necesitados. No sabemos si será más complicado o no tras su cambio de entrenador, porque es buen equipo con buenos jugadores, y no es un tópico. No sabemos qué nos vamos a encontrar en cuanto a planteamiento"

Con respecto a la última victoria de liga contra el Real Madrid que puede dar un respiro y confianza al grupo para coger mejores sensaciones el técni asegura que: "Más que las sensaciones me quedo con los puntos, que es lo importante".

El técnico valenciano cumplirá mañana 45 años el mismo día que dispute su décimo partido como entrenador del Mallorca en Primera División, y ha asegurado que su mejor regalo sería volverse de Butarque con los 3 puntos que se van a poner en juego a partir de mañana a las 16:00h.