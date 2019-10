Pedro Emanuel: "El picante es ganar"

Ganar por encima de todo. El Almería necesita una victoria para romper la mala dinámica de resultados -seis jornadas sin vencer-, pero delante tendrá un hueso como el Extremadura, uno de los rivales más seguros como visitante de la categoría. Pedro Emanuel es consciente de lo mucho que hay en juego para los rojiblancos, máxime cuando la afición está sedienta de alegrías en los últimos compromisos. Sin perder las señas de identidad que han llevado al grupo a plaza de ascenso directo, hará algunos retoques para sacar adelante el duelo.

Reconoce el técnico que ha llegado la hora de sumar los puntos, independientemente de si el fútbol es más o menos vistoso. El bache no puede hacerse más profundo contra el Extremadura, que viene de perder por un claro 0-3 frente al Rayo: “Es una oportunidad grande para nosotros, sabiendo que el Extremadura es fuerte a domicilio y busca los momentos de contragolpe y transición. Sabe lo que hace y es un desafío grande para el equipo”.

Ambiente

Disputar un partido el domingo a las nueve de la noche no es muy propicio para los aficionados, sobre todo para los que se desplazan desde la provincia y que trabajan al día siguiente. A pesar de ello, Pedro Emanuel confía en la respuesta del público. Con casi 11.000 abonados y estando segundos en la categoría, el portugués espera que la grada dé un paso al frente y arrope a los futbolistas en su camino hacia la victoria: “Queremos ganar por encima de todo, y para ello debemos trabajar mucho a base de paciencia, y espero un Estadio lleno. La afición vendrá con ilusión y nos ayudará a conseguir los tres puntos. Entre todos lo vamos a conseguir, estoy seguro”.

La tabla

A Emanuel no le preocupa que el Almería cierre la jornada y conozca los resultados de los rivales directos. Conforme avanza la competición se ponen más caros los triunfos y le encanta que haya igualdad. Aunque son muchos compromisos sin ganar, al deportista siempre le gusta esa presión extra: “El picante lo tenemos nosotros en nuestra manos, y es trabajar y ganar. Es la hora de luchar por lo que creemos y sumar los tres puntos, no a mirar lo que hacen los otros. Si ganamos mantenemos la posición y eso es lo que vale”.

Mantenerse

No se conoce al nuevo Almería fuera de las plazas de privilegio. Es por ello que el entrenador pide ver el vaso medio lleno, porque “si nos centramos en lo positivo, en las últimas seis jornadas solo hemos perdido dos y jugamos mucho fuera de casa”. Sin embargo, recuerda que no es casualidad que continúen entre los mejores: “Llegar arriba no es lo más difícil, sino mantenerse. Es una novedad ver al Almería arriba a tenor de las últimas temporadas y es fruto del trabajo. Cada punto es dificilísimo y las victorias todavía más”. Da las claves para hacer frente al Extremadura, que llega de pinchar en el Francisco de la Hera por 0-3: “Buscamos paciencia, intensidad y rapidez para buscar el gol”.

La plantilla

Darwin Núñez podría tener la oportunidad de salir de inicio en la alineación rojiblanca. El míster ve al uruguayo, así como al resto de compañeros, preparados para este partido. Las grandes incorporaciones del verano se siguen adaptando a una categoría diferente, pero el margen de mejora sigue siendo amplio: “Están todos muy preparados, han mejorado, pero es un proceso que no se cierra. Hay diferentes opciones para el equipo, recordando que son todos muy jóvenes y el margen de mejora es grande”. Ganar en casa y acabar de golpe con las dudas.