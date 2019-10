Saborea Lanzarote presenta su Festival Enogastronómico en Lisboa

Lisboa acogió este jueves la presentación del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote. En el encuentro, organizado por la Embajada de España a través de su Delegación de Turismo en la capital lusa, están presentes la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, así como del Consejero de Turismo y Promoción Económica, Ángel Vázquez.

El festival celebrará su IX edición los próximos 23 y 24 de noviembre en La Villa de Teguise y sumará a la capital lusa como invitada a representar la Cocina del Atlántico Medio. Es por ello que el evento cuenta con un espacio dedicado a esta gastronomía, característica de la granja oceánica que une Galicia, Portugal, las Islas Azores, Madeira y Canarias, Mauritania y Marruecos.

La presentación en Lisboa se desarrolló en formato showcooking en el "hub" gastronómico "The House Of Hope And Dreams". En éste se dan cita los chefs portugueses que acudirán a Lanzarote (Andre Magaalhaes, Bertílio Gomes, Joao Sá y Marlene Vieira, así como los cocineros de la Isla, Pedro Santana y David Brandao. También está presente el chef Henrique Sá Pessoa, invitado a presentar su cocina dentro del Aula del Gusto del Festival Saborea Lanzarote.

Además, en la ciudad lusa se está realizando una degustación y exhibición de productos de Lanzarote, entre los que se encuentran Mermeladas Lala, Aceite de oliva Caldera de Arroyo; los vinos de Bodega Los Bermejos, Bodegas El Grifo, Bodegas Rubicón; y los quesos de AQUAL y quesería El Faro.

Cabe destacar que esta presentación se enmarca dentro de las acciones de promoción de Lanzarote como destino turístico enogastronómico en la capital portuguesa, a través de la marca Saborea Lanzarote. Tanto la presidenta como el consejero están desarrollando una intensa actividad de promoción de la isla y todos los sectores relacionados con la gastronomía -hostelería, turismo, sector primario-con empresarios e instituciones lusas, en estrecha colaboración con la Embajada de España.