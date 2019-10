El Gran Wyoming: "El franquismo como régimen ha pasado; la ideología subyace"

El Gran Wyoming y Los Insolventes tocan este sábado en Miño, en la pista municipal de Rabazal.

Jose Miguel Monzón grababa una entrevista para A vivir A Coruña en el día de la exhumación de Franco. Con él hablamos sobre ello, sobre la situación de Cataluña tras la sentencia del Procés, y también sobre rock and roll, porque Txetxu, así le llaman sus amigos, descubrió en la década de los 70 el poder terapéutico de la guitarra y de subirse a un escenario a tocar "y desde entonces siempre lo he hecho". Entiende y se molesta porque otros músicos no puedan dedicarse profesionalmete a ello por no tener su fama, y considera que hay poco rock and roll.

Y de Rock and roll hemos hablado con los colaboradores de A Vivir A Coruña.