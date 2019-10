Calvo, sobre el apoyo de Més a la autodeterminación: "Mientras que no se salten las leyes, es una posición política"

La vicepresidenta del Gobierno central en funciones, Carmen Calvo, ha quitado importancia al apoyo de Més a la autodeterminación, siempre que los ecosoberanistas respeten la ley. Lo ha dicho este domingo justo antes de un acto de precampaña del PSOE en Calvià.

"Mientras no se salten las leyes, esa es una posición política. En las democracias, se puede discrepar. Lo que no se puede hacer es romper las reglas del juego", ha afirmado Calvo al ser preguntada por el apoyo de Més per Mallorca y Més per Menorca a una declaración conjunta firmada el viernes en Barcelona por varias formaciones nacionalistas.

Sobre los 100 millones de euros que el Estado se ha comprometido a ingresar a Balears en financiación autonómica, Calvo confirma que las transferencias a cuenta de las comunidades autónomas llegarán "en las próximas semanas", antes del final de año.

Por su parte, la presidenta del Govern balear y líder del PSIB, Francina Armengol, ha reivindicado la aprobación del REB como un logro conseguido gracias a la presencia del PSOE en el Gobierno central. Armengol asegura que con Sánchez ha tenido muchas más facilidades para negociar asuntos de interés para las Islas que con Rajoy: "Con el Gobierno del PP normalmente no se ponían ni al teléfono".

Al encuentro también han asistido el candidato del PSOE al congreso, Pere Joan Pons, el candidato por Mallorca al Senado, Cosme Bonet y el secretario general de los socialistas en Calviá y Alcalde del Municipio, Alfonso Rodriguez.

Antes del acto, ha tenido lugar una ofrenda floral en el monumento del Bosc de la Memòria de Calvià por las víctimas del franquismo.