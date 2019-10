No es solo un problema de Alicante. Salvo algunas excepciones, en general, faltan voces que desde la sociedad fuercen a la acción. Por ejemplo, en Cataluña hay que mediar para buscar un modelo de convivencia para todos, no para unos o para otros.

En la Comunitat Valenciana tenemos un buen ejemplo de todo lo contrario. Los empresarios de AVE, que han formado un lobby para empujar en la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo.

Y en este sentido, para cambiar la inercia con la que transcurren las cosas, hay que dar la bienvenida a UEPAL, la Asociación Empresarial de la Provincia de Alicante, que promovió la pasada semana una jornada que tituló: 'La región funcional Alicante-Elche, nudo de desarrollo del sureste mediterráneo'. Un encuentro que trata de superar el eterno desencuentro de estas dos ciudades, que viven tradicionalmente de espaldas.

La jornada sirvió para comprobar cómo los dos alcaldes no van a tirar del carro -por muchos motivos que no vale la pena analizar-, como tampoco lo hicieron sus antecesores.

La buena noticia es que UEPAL y el resto de empresarios que participaron en el encuentro anunciaron que no van a cejar en la búsqueda de un necesario entendimiento.

Y es que el problema de Alicante no solo es que los demás no nos traten como debemos -me refiero a la financiación económica- es que entre nosotros ni nos miramos.