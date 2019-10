Dos años de la Oficina Anticorrupción y una denuncia a Fiscalía

Después de dos años de vida de la Oficina Anticorrupción se ha decidido enviar la primera denuncia a Fiscalía tras tener sospechas de un delito por parte de una persona que alertó a mediados del año pasado. El director de este organismo público, Jaume Far, explica a la SER que deben guardar la "máxima confidencialidad" y que no puede dar más detalles de este caso.

Far asegura que este caso es uno más de los 32 que se están investigando actualmente y que "no afecta a un gran volumen del sector público de las Islas". Según el director de la Oficina Anticorrupción, la denuncia llegó el año pasado por correo postal a través de un particular y la persona denunciada hizo alegaciones al respecto. No obstante, Far considera que "puede haber indicios de delito y será la Fiscalía la que tendrá que decidir".

El director de este organismo se muestra convencido de la existencia de un delito, y en el caso de que la Fiscalía no lo aprecie ya avanza que se continuaría por la vía administrativa.

Del total de denuncias que tienen ahora en trámite hay diversos ámbitos que afectan a áreas como urbanismo, contrataciones o subvenciones.

Far admite que durante estos dos años están "contentos" por el volumen de trabajo y asegura que uno de los objetivos es crear un "sistema de alertas propio" que pueda contrastar los posibles casos de corrupción, sin tener que esperar a la llegada de las denuncias y que en muchas ocasiones su recorrido es muy corto.