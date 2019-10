Dos cañoneros con mucha pólvora

Volvió a sumar 3 puntos el Atlético Baleares contra el Inter de Madrid. Una más. Otro día en la oficina para el conjunto de Mandiola, como bien dice nuestro compañero Alberto Hernando. Parece que no sabe hacer otra cosa que sumar de tres en tres el conjunto Balearico esta temporada. Una mancha negra en su visita al Rayo Majadahona les privan de un arranque perfecto. A pesar de eso, casi perfecto. 27 puntos les afianzan, plácidamente, como el mejor equipo de toda la segunda división B, esta temporada. De locos.

Mánix Mandiola, el técnico balearico, está realizando una gesta que se encuentra al alcance de pocos en esta competición. De un equipo en el que el ochenta por ciento de los jugadores, aproximadamente, es recién llegado, el técnico vasco ha creado una máquina de matar. Matar porterías. Y no sólo eso: es un lujo ver jugar a este equipo. Tiene enchufado hasta al utillero. La afición lo sabe, y lo agradece. Cada domingo es fiesta en el Estadi Balear.

Que el Atlético Baleares está de dulce, lo sabe todo el mundo. Se ve. Esos 27 puntos no pasan desapercibidos para nadie. Pero todo tiene un porqué, y este fenómeno no iba a ser menos. La plantilla está enchufada, con mucha confianza... pero, de entre toda la confianza y el buen juego colectivo, dos figuras son las que están escalando más alto que los demás. Dos figuras que tiran del carro cuando llegan curvas. Dos desatascadores: Antonio Gabarre y Jorge Ortiz.

Vamos con una de datos:

Antonio Gabarre. 29 años, primera temporada en el equipo, procedente del Tuledano. Está firmando el mejor arranque de su carrera. Así lo confirmó tras la victoria del Inter: "Nunca había anotado en tantas jornadas seguidas." Y no extraña, porque no es nada fácil.

7 goles en diez jornadas. 7 goles que vienen de manera consecutiva: marca desde la jornada cuatro, y no para. Curiosamente, desde que se estrenó como goleador esta temporada, el Baleares no conoce derrota. El año pasado a estas alturas, cosechaba dos goles menos (5), aunque no los anotaba con la regularidad que le está destacando este año. Ya lleva casi la mitad de los goles que anotó en la campaña anterior (15) y es, ahora mismo, el 'pichichi' de toda la segunda B, empatado con Fraile del Atlético de Madrid B.

Jorge Ortiz. 27 años, primera temporada en el conjunto balearico, procedente del Cultural Leonesa.

La baja de Canario le ha dado el protagonismo y la confianza que está marcando su mejor temporada, hasta el momento, en segunda B. Nunca había marcado, en esta competición, tantos goles en los diez primeros encuentros. Lleva 5, uno más que en todo el año pasado. Ha marcado contra Sanse (2), Coruxo, Sporting B e Internacional de Madrid. El equipo lo sabe, y le busca. Así lo afirmaba el técnico balearico la semana pasada: "Está en un estado de ánimo muy positivo que nos viene muy bien. El equipo está sabiendo buscarle, y se está beneficiando de la labor del equipo. Y nosotros de él, claro"

Le queda pólvora y artificieros para rato al conjunto que dirige Mandiola. Aquí nadie se cansa de ganar. La derrota en 'playoffs' del año pasado ya ha calado en las nuevas incorporaciones que, a paso de demolición, arroya a cada rival que pretende defender la portería que tiene entre ceja y ceja. Los 'Zipi y Zape' Gabarre y Ortiz ya se encargan, ellos solitos, que nadie se subleve en el régimen que se acaba de implantar en toda la competición: el balearico.