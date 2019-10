El Govern recortará un 6 por ciento de media en diferentes organismos públicos

El Govern recortará un 6% de media en diferentes organismos públicos de las Islas en los próximos presupuestos. Durante estos días se están ultimando las cuentas que el Ejecutivo quiere aprobar el jueves en Consell de Govern y que rondarán los 5.900 millones de euros. El techo de gasto se queda en casi 4.400 millones de euros a los que hay que sumar 1.500 de amortización de deuda para el año que viene. De momento, aquí en la SER, ya les adelantamos que hay organismos como la Oficina Anticorrupción donde el Govern recortará ese seis por ciento. Así lo ha reconocido en esta emisora el responsable de este organismo, Jaime Far, que ha explicado que tras haberse reunido con la dirección general de Presupuestos, les han dicho que habrá recorte del gasto en el sector público. Dice que "en general habrá recortes en todos los organismos" que rondará el 6%.

Este año la Oficina Anticorrupción cuenta con un presupuesto de 937.000 euros que para el próximo presupuesto se quedará por debajo de los 900 mil euros. En el Govern la presidenta Armengol no ha querido utilizar la palabra recortes y se ha decantado en el Parlament por utilizar la expresión reprogramar inversiones. En todo caso, en Unidas Podemos, sí que hablan de ajustes e insiste en que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. En Més prefieren hablar de presupuestos de contención y en el PSIB de cuentas prudentes y responsables. Més y Unidas Podemos sí que hablan abiertamente de recortes, no así en las filas socialistas. En Unidas Podemos dan por hecho que habrá ajustes. Dicen, eso sí, que no serán en servicios que afecten directamente a la gente. Alejandro López, portavoz del grupo parlamentario.

En Més hablan de presupuestos de contención para consolidar los proyectos iniciados en la legislatura pasada. La diputada Joana Aina Campomar admite que hay carencias y lanza dos dardos al PSOE al que acusa de no haber aprobado un nuevo sistema de financiación y de un Régimen Especial de Balears que se ha quedado en una promesa.

Precisamente lo que para Més es una promesa Armengol lo vendía ayer como un logro conseguido con Pedro Sánchez como presidente. Y en el PSIB dicen que Educación, Sanidad, Vivienda y Servicios Sociales serán las prioridades aunque no pueden garantizar que esas partidas no vayan a bajar. Dice Maria Antonia Truyols que todavía es pronto y que las cuentas aún no se han cerrado.

El responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, le pide al Govern que los ajustes no recaigan sobre los trabajadores públicos como hizo en su momento José Ramón Bauzá. Critica además que se consiga dinero para los empresarios afectados por la crisis de Thomas Cook pero luego haya recortes en otras partidas.