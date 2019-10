Torres: "Canarias llegará a la media de financiación autonómica"

Canarias llegará a la media de financiación autonómica. O al menos en eso confía el presidente del Gobierno de Canarias. Antes de su conferencia en el marco de un nuevo 'Encuentro de Líderes' organizado por la Cadena SER y Editorial Prensa Ibérica, Ángel Víctor Torres aseguró en una entrevista que eso es lo que le trasladó este pasado fin de semana el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez, quien, en caso de ser reelegido en las próximas generales, se marcará como prioridad abordar la financiación autonómica.

Cuestionado por las últimas encuestas que reflejan una bajada en intención de voto al PSOE, Torres aseguró que "no contempla un presidente que no sea Pedro Sánchez pero que, en caso contrario, no habría afección a Canarias si el jefe del Ejecutivo es de otra formación".