Alfonso Gil: "Uber ha aterrizado con nocturnidad y alevosía"

El teniente de alcalde del ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, ha acusado a la plataforma de transporte Uber de aterrizar en Bilbao "con nocturnidad y alevosía". Se ha referido de esta manera a la llegada de la plataforma de movilidad, que ha desembarcado en la capital vizcaína con una primera flota de 20 vehículos.

"Todo aquel que quiere operar en Bilbao haciendo servicios complementarios a los del taxi, lo podrá hacer. Aquel que quiera realizar el mismo servicio, tendrá problemas" ha afirmado. Además, ha señalado que Uber no cumple la ordenanza municipal ya que, según Gil, ésta señala que el servicio de taxis "no se puede coger a demanda", sino que debe solicitarse en las paradas. "Y que yo sepa, Uber no tiene paradas, por lo que no tienne capacidad de operar", sostiene el teniente de alcalde.

Sin embargo, las VTC llevan tiempo operando y tampoco tienen paradas asignadas pero, según ha afirmado el concejal socialista, en esos casos "el servicio se precontrata en su base. Lo que quiere hacer Uber es competir directamente con los taxis y eso no se puede permitir", ha sentenciado.

En ese sentido, ha querido trasladar un mensaje "de tranquilidad" al sector del taxi: "nosotros vamos a estar con el sector con el que convivimos y hemos establecido estrategias de futuro para el tránsito de la ciudad".

La regulación definitiva vedrá de la mano del gobierno vasco, al que Gil ha instado a que cuanto antes "establezca el paraguas normativo que ayude a clarificar una situación que puede ser malinterpretada".

Una primera flota de veinte vehículos

Uber, que continúa su expansión en España, ha llegado este jueves a Bilbao con veinte vehículos, según ha informado la plataforma en una nota, ante la inquietud de los taxistas, que en el verano de 2018 ya protagonizaron unas jornadas de huelga ante la posibilidad de que este negocio se implantara también en Euskadi.

Según el director de Uber en España, Juan Galiardo, el objetivo de la firma en Bilbao es "trabajar de la mano de las administraciones públicas y del sector del taxi local para construir ciudades más limpias y habitables para todos".

UberX se ha estrenado a primera hora de este jueves en la capital vizcaína con un total de veinte vehículos operados por conductores profesionales con autorización VTC. La empresa se encarga de comprobar que estén dados de alta como autónomos o constituidos como empresa, así como sus antecedentes penales, la ficha técnica del vehículo y la vigencia del seguro.

Esta plataforma funciona con una aplicación móvil con geolocalización y requiere solicitar el servicio con antelación. Por ahora, los taxis seguirán siendo los únicos que puedan estar en las paradas de las calles y recoger a personas que no hayan contratado el servicio de antemano.

Para acceder a un Uber, el usuario tendrá que descargarse la aplicación y registrarse. Una vez indicado el destino, se mostrará el precio cerrado del trayecto y cuando un conductor acepte la solicitud, el usuario podrá ver el tiempo de espera hasta la recogida, los datos del vehículo y del conductor.

Además, podrá ponerse en contacto con el conductor antes de la recogida a través de un chat interno de la aplicación o llamando por teléfono de manera totalmente anónima y, durante el viaje, podrá compartir su ubicación y tiempo estimado de llegada con familiares o amigos.

Uber, que también sugiere puntos de recogida habituales, según los trayectos registrados por el usuario y el tráfico de la ciudad, permite añadir varios destinos en un mismo viaje y dividir el precio del trayecto entre todos los viajeros automáticamente.

Al acabar el trayecto, el usuario recibirá la factura en su correo electrónico y tanto él como el conductor podrán valorarse el uno al otro en la aplicación.