El suicidio ha sido el tema tabú del periodismo, el tema tabú por excelencia, el tema que siempre ha tenido por respuesta "esto, nosotros, no lo damos". ¿Por qué no se habla de un asunto que cada día se cobra la vida de 10 personas en España? Es la primera causa de muerte no natural.

¿Ha sido un error callar? ¿Ha llegado el momento de acabar con este silencio? Son las preguntas que se plantea este programa de En la redacción.