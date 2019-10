Salva Ruiz se apunta para Fuenlabrada

Luis César respira aliviado con la recuperación de Salva Ruiz. El técnico se vio obligado ayer a realizar experimentos para suplir las bajas en los laterales. Unas probaturas que, finalmente, no tendrá que plasmar en el once, ya que Salva Ruiz se activa para el choque del sábado. "Hoy ya voy a entrenar con el grupo. Era una sobrecarga en el adductor. Hemos decidido parar por precaución, pero ahora estoy a disposición del míster" afirmó el defensa.

El lateral zurdo se propone romper la mala racha en el Fernando Torres. "Desde que he llegado no sé lo que es ganar. Tengo ganas de conseguir la primera victoria como jugador del Deportivo". Una situación que no había experimentado anteriormente. "En el Valencia Mestalla pasamos por algo similar, pero la situación en la tabla era más cómoda".

Salva es optimista para el partido ante el equipo revelación de la liga, ya que considera que "estamos trabajando bien, es un buen momento para cambiar la dinámica". Ese optimismo coincide también con un buen momento a nivel personal, tras su buen partido en El Sardinero. "Vengo de una pretemporada atípica. No jugué más de 45 minutos ningún partido. Desde hace un tiempo ya me encuentro bien".

En Fuenlabrada les espera un equipo en forma y un terreno de juego de dimensiones reducidas, ante lo que el Deportivo se propone "abrir bien el campo y estar intenso en los duelos. Debemos conseguir llevarnos las segundas jugadas, que es lo que hicimos en la segunda parte contra el Racing. Estuvimos mucho tiempo en campo contrario y es lo que nos hace falta". Un rival que "tiene cosas parecidas al Mallorca, donde yo he estado. Tienen continuidad respecto al equipo de Segunda B".

La receta de Salva Ruiz para salir victorioso en Madrid es similar a la de Nolaskoain: ser intensos, constantes, hacer un partido completo... "Necesitamos ganar".