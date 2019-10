Un puente en el que utilizar la música como otro reclamo más de Granada

Esta noche tendrá lugar, además de Haloween con decenas de fiestas repartidas por casi todos los locales de la ciudad, en LemonRock Hostel, la 4ª Edición de Exposición Digital de Fotografía de Javier Martín Ruiz, dedicada este mes a todos los grupos de la movida de los 80, TNT, 091, KGB, Magic, etc. Una retrospectiva muy especial sobre aquellas bandas, responsables en buena medida de esta incesante movimiento musical, que se comienza a conocer como "Sonido Granada".

Jueves 31

21.00 - The Limboos - Teatro CajaGranada.- Aterriza en Granada un genial quinteto con decenas de conciertos no solo por nuestra piel de toro, si no por el resto de Europa y es que ellos son unos representantes del "R&B made in Spain" y casi podríamos decir una rara avis.

22.00 - The 5678's - Sala Planta Baja.- Saber que Serpiente Negra está detrás del cartel de esta noche, da toda la tranquilidad del mundo para tener clara que su apuesta es rock puramente genuino, sí además añadimos que este grupo participó en la BSO de Kill Bill, la genial y excesiva película de Quentin Tarantino, tendremos ante nosotros un concierto imperdible.

22.00 - Antonio Arias con el Coro de Cámara de Granada - LemonRock Hostel.- La enésima reinvención del Sr. Arias, ahora de la mano del coro que dirige nuestro compañero Jorge Rodríguez Morata y que reúne en Multiverso todo un microcosmos conformado por estas nuevas composiciones.

Viernes 01

21.00H - Manolo García - Palacio de Congresos de Granada.- Poco o nada podemos decir de este cantante, escritor, poeta, pintor, etc. Varias generaciones han asistido a conciertos de Los Rápidos, Los Burros, El Último de la Fila o en su faceta individual y es que Manolo García es atemporal.

22.00H - Morad - Sala Planta Baja.- Con una clara influencia del rap callejero francés, Morad se ha labrado su éxito gracias a visibilizar los problemas de los barrios obreros que rodean las grandes capitales pero que parecen estar a miles de kilómetros para las administraciones.

21.30H - Conciertos paralelos al Festival de Jazz de Granada.- Durante la celebración del Festival de Jazz hay una programación alternativa por distintos locales de nuestra ciudad y hoy podremos disfrutar de Alessandro Antonuccio en La Tertulia, La Blues Band de Granada en La Compañía GastroBar y Triana Jazz en la Taberna JJ.

Sábado 02

19.30H - Coro de Cámara de Granada y Coro Infantil del Conservatorio - Catedral de Granada.- Se ha convertido en un clásico por esta fecha tan significativa este concierto por los fieles difuntos.

21.00H - Homenaje a Celia Mur - Teatro Isabel la Católica.- Emotivo y bello gesto el del Festival Internacional de Jazz de Granada con esta grandísima artista fallecida recientemente y que pasaba por estar a la vanguardia gracias a su peculiar visión del jazz fusionado con la bossa-nova y el flamenco. Todo lo recaudo irá destinado a una obra social.

21.00H - 7º Aniversario Discos Bora Bora - Sala Planta Baja.- Una bonita efeméride para esta tienda de discos que desde su creación se ha convertido en un lugar de obligada visita tanto para comprar un disco, como para disfrutar de sus "showcases". El cartel de esta noche está compuesto por La Estrella de David, Marcelo Criminal y Enrique Octavo como grupos invitados y Colectivo Da Silva DJs, DJ Unbosque, Superpop Party DJs y Nita DeFrame como DJs.