Álex Quintanilla: "Solo pensamos en ganar este domingo"

La UD Ibiza prepara la próxima cita liguera del domingo ante el Atletico de Madrid B. Tras dos jornadas sin conocer la victoria el equipo ibicenco necesitar los tres puntos para no descolgarse de sus rivales en la lucha por las primeras posiciones.

El central Álex Quintanilla, que debutó el pasado domingo en el once inicial, se ha referido a este choque confiando de nuevo en el ambiente que se creará en Can Misses, "me ha sorprendido la voluntad de la gente y lo fiel que se está siendo. La afición tiene ganas de empujarnos. Da gusto jugar en casa y va a ser un partido bonito, pero no pensamos en otra cosa que no sea ganar." Asegura que "tenemos que intentar hacer nuestro juego y crear las condiciones para poder llevarnos el partido".

Quintanilla no jugaba dese abril no jugaba un partido oficial. Afirma que sus sensaciones en Oviedo fueron positivas. "Llevaba tiempo sin jugar, pero físicamente me encontré bien. Estoy adaptándome al juego del equipo y contento porque mis compañeros me han ayudado mucho. Es parte del trabajo del futbolista saber esperar y estar preparado cuando te dicen que tienes que jugar".

Ha valorado también el buen ambiente en el vestuario "somos una plantilla donde la gente está sabiendo ser suplente y ser titular. El éxito de muchos equipos está ahí, en que la gente sepa cambiar de rol, sepa cuál es su situación en cada momento y luche por jugar de una manera sana. A lo largo de la temporada, por mi experiencia suele ser un factor clave".

Por encima del marcador que figure al final de los noventa minutos, el central considera que lo demostrado en este inicio de liga avala al Ibiza de cara a los objetivos que vendrán a largo plazo, " Lo importante es hacer los méritos porque, a la larga, es lo que te lleva a tener buenos resultado.