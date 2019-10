PSOE y Podemos acusan al PP de convertir el Consell de Ibiza en su "agencia de colocación"

Tanto el PSOE como Podemos en el Consell de Ibiza han acusado este jueves al presidente insular, Vicent Marí, de convertir la institución en una "agencia de colocación" del PP y Ciudadanos.

Los socialistas han criticado así la contratación de la ex consellera del PP, Pepa Costa, como gerente de la entidad Ferias y Congresos. El PP, según el PSOE, acumula 27 cargos políticos, un 35 por ciento más que el anterior gobierno progresista.

El PSOE ha indicado que el Consell dispone de ocho consellers ejecutivos, 11 directores insulares o dos coordinadores de grupo, entre otros, lo que supone un coste al año de 260.000 euros más en comparación con el gobierno progresista.

El PSOE ha lamentado que Marí "esté aprovechando el Consell para colocar a políticos del PP que se han quedado sin trabajo tras las elecciones y para pagar favores a Cs". Según la opinión de los socialistas, las administraciones deben estar "correctamente dimensionadas" en cuanto a personal y altos cargos, pero no pueden servir para "repescar a ex diputados, ex consellers y a un ex senador que se había quedado en la calle".

Por el contrario, Marí ha sido "incapaz" de encontrar a gente con perfiles más técnicos, como un director insular de Economía y Hacienda, todavía vacante, han resaltado desde el PSOE.

En la misma línea, Podemos ha expresado en un comunicado su "rechazo absoluto" a la "nueva cacicada" del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, "empeñado en convertir el Consell en la oficina de colocación particular del PP".

Podemos también ha criticado la elección de Pepa Costa como gerente del Recinto Ferial, con un coste de 43.500 euros. La pasada legislatura dicha plaza no fue cubierta y sus funciones fueron asumidas por el conseller de Economía y Hacienda "para ahorrar a las arcas públicas el importe de una gerencia", han declarado desde la formación morada.

Podemos ha asegurado que con este nombramiento el presidente ha incrementado el gasto en cargos políticos de su equipo en más de 1 millón de euros. "Una cifra escandalosa destinada únicamente para que esta agencia de colocación no pierda fuelle", han criticado desde Podemos.

La formación ha concluido que se han creado cargos políticos, algunos vacíos de contenido, "sin más razón justificada que convertir la institución insular en la oficina del SOIB particular del PP, un cementerio de elefantes con un aumento escandaloso de los gastos en personal político, un chiringuito privado donde conocidas figuras del partido popular ibicenco han acabado "colocados" con total desfachatez".