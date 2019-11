García Tébar presenta su dimisión

Ha sido el último partido en el banquillo del Xerez DFC de Andrés García Tébar.

El entrenador, nada más acabar el partido, comparecía como es habitual en la rueda de prensa y antes de analizar el encuentro ante La Lebrijana, ha leído un comunicado en el que anuncia su dimisión “con carácter irrevocable” como técnico del Xerez DFC.

García Tébar agradeció a los jugadores su comportamiento, “han sido excelentes, con el cuerpo técnico, de lo mejorcito que he tenido, a mi directiva, a mi presidente y en especial a Edu Villegas que fue el que me trajo. Gracias a los medios que me habéis tratado con mucho respeto y cariño, a los aficionados que me han acogido como uno más desde el primer día que llegué, pero llega el momento en el que uno tiene que ser feliz y yo no lo soy. Mi estancia ha sido una maravilla pero todo tiene un principio y un fin, Forza Xerez”, se despedía el ya ex entrenador xerecista.