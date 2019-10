Marisa Lucas (Más País Balears): "El ecologismo será nuestra prioridad en las Islas"

Ecología, feminismo y justicia social. Son los tres ejes que defiende Marisa Lucas, candidata al Congreso por Más País Illes Balears. La número uno se presenta para ser la voz desde Balears y defiende que el ecologismo será una prioridad sobre todo en el archipiélago.

La formación de Íñigo Errejón se quiere diferenciar del resto de partidos de izquierda porque asegura que tiene un proyecto de futuro basado en estos tres ejes.

Sobre pactos, Lucas asegura que no serán culpables de un nuevo bloqueo. Admite que primero se deben resolver los problemas de la ciudadanía y que no pondrán líneas rojas, sino que quieren avanzar hacia acuerdos con el PSOE o Unidas Podemos, pero no con partidos como Ciudadanos.