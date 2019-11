Insuficiente para la victoria

El Real Mallorca no pudo conseguir su tercera victoria consecutiva. El equipo que dirige VIcente Moreno empezó con un cambio respecto al once que saltó en Leganés. El técnico valenciano daba entrada a Lumor por Joan Sastre, que no entró en la convocatoria.

El equipo local empezó muy fuerte el partidocon el dominio de balón, aunque en el minuto 18, Valjent sacó sobre la línea impidiendo el remate de Brasanac cuando Reina ya no estaba bajo palos después de salir a un balón colgado al segundo palo.

En el minuto 19 del encuentro, Roberto Torres derribaba dentro del área a Dani Rodríguez, quien le había quitado el balón cuando el visitante quería despejar. La oportunidad desde el punto de penalti no la desaprovechó Lago Junior que anotaba su segundo gol de su cuenta en esta temporada.

En el minuto 34 Estupiñán vió la amarila al derribar a Dani Rodríguez en un contragolpe. Era la segunda amarilla del partido, la primera fue para Brandon.

Con el 1-0 se llegaba al descanso en Son Moix. El inicio de la segunda parte fue para el Osasuna, pero el Mallorca conseguía dar algún susto al portero navarro, Rubén Martínez. En el minuto 60, Budimir dispara cruzado tras el pase de Febas que le dejaba en carrera contra Rubén.

En el minuto 63 entraba Salibur, que solo había jugado 23 minutos en liga contra el Valencia. Lo hacía por Lago Junior.

Un minuto después, Rubén se tuvo que estirar para desbaratar un gran disparo de Budimir desde fuera del área que, tras el despeje del portero, se marchó a corner el balón.

Perdonó Brandon, en el 66. Remató fuera cuando estaba solo en el segundo palo. No pasó un minuto de esa ocasión cuando Marc Cardona, en una gran jugada individual, sorprendía a Manolo Reina para poner el empate en el marcador.

En el 72 llega un nuevo penalti, muy claro, a favor del Real Mallorca. Manos de Roncaglia, que interrumpió el pase de Budimir con la mano apoyada en el suelo dentro del área. En esta ocasión fue Salva Sevilla quien no desaprovechó la ocasión de gol.

En el 76 entraba Trajkovski por Febas y, sin poder saborear el gol del almeriense, empataba Rubén García. Una carrera de Estupiñan terminó con el balón metido al interior del área y Rubén García, libre de marca y con Lumor como espectador,envió el balón lejos del alcance de Reina.

Con este empate, el Mallorca queda en la posición 17 con 11 puntos antes de visitar el domingo el Nuevo José Zorrilla, para enfrentarse al Valladolid.