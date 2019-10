Concapa: "Hay familias no creyentes que matriculan a sus hijos en religión"

La portavoz de la organización católica de padres de alumnos Concapa, Maribel Lizarraga, reclama de los poderes públicos que "garanticen que sus hijos e hijas puedan tener asignatura de religión en condiciones dignas, es decir, dos horas semanales". Lizarraga defiede que esa asignatura debe ser evaluable y contar para la media de calificaciones, "si no sería un trato discriminatorio: si lo que impartimos en el aula no se evalúa no tiene ningún sentido".

Y recuerda "que la asignatura no se impone sino que se elige dentro de la libertad". Lizarraga diferencia entre la catequesis -del ámbito privado de las familias y de las parroquias- y los contenidos religiosos en el aula, solicitados también "por familias que no son creyentes y que llevan a sus hijos a la asignatura de religión".