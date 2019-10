Maddi Torre forma parte de la otra cara de la huelga del fútbol femenino. La jugadora de la Real Sociedad pertenece al 7% de las jugadoras de la élite que no respalda esae paro programado a partir de las jornada del 16-17 de noviembre. Así lo desveló en una entrevista en la sección 'La Banda de Zubieta' de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.

-A favor del Convenio, pero no vía huelga. "Está claro que está situación genera incertidumbre y un poco de nerviosismo, porque nunca nos hemos visto en una situación así. Soy la primera que quiere un Convenio Colectivo, es lo mejor para todas y lo quiero ya. Pero la única realidad es que a día de hoy estamos en huelga y no tenemos Convenio y las únicas perjudicadas somos las jugadoras".

-Cree que no es el momento de parar. "No es el momento de hacer una huelga. Ya lo compartí con mis compañeras y les pedí respeto porque no es fácil estar en la minoría. No creo en la huelga como medio para conseguir lo que queremos. Estamos teniendo un poco de prisa a la hora de conseguir el Convenio Colectivo".

-Trabajará el fin de semana del paro. "Yo preguntaré a qué hora tengo que estar y dónde y me presentaré a trabajar como lo llevo haciendo todos estos años".

-Mala racha de la Real. "Venimos de una dinámica mala, con malas sensaciones en varios minutos de diferentes partidos, pero el fútbol nos da una oportunidad cada semana. Hemos tenido cuatro lesionadas a la vez y eso te hace bajar el ritmo de los entrenamientos y tirar de jugadoras del B que cada vez están mejor y nos están ayudando mucho, pero no es nada fácil".