Sindicatura cree que se da la circunstancia para que cesen los consejeros de À Punt

La Sindicatura de Comptes asegura, en su último informe de fiscalización de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que se da una de las circunstancias para el cese de los miembros del Consejo Rector. Y es que la ley de creación del ente público de 2016 contempla esta posibilidad en el caso de que, en la liquidación del presupuesto anual, haya una desviación del 10% de la compensación otorgada para la prestación del servicio público, o una disminución de más del 25% de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual de la Corporació. Un escenario que se estaría produciendo en la actualidad según la sindicatura.

Al menos así lo recoge el informe que concluye que la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (el órgano gestor de À Punt) contabilizó en 2018 ingresos por publicidad por importe de 816 mil euros, una cifra inferior al 25 por ciento del previsto para este año, cuantificado en cuatro millones de euros en el contrato programa. Un informe que también advierte de un exceso de su presupuesto para operaciones corrientes de 22 millones de euros en el ejercicio de 2018 y que pide aclarar la forma en la que se contabilizan las compras de la Corporació o los anticipos a empresas adjudicatarias, que durante 2018 han ascendido a más de 32 millones, "sin requerirles", dice, "las garantías oportunas". El informe, por último, propone abiertamente cuestionar con la estructura dual vigente de la Corporación y la Societat.

En un comunicado, la Corporació asegura que el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, realiza recomendaciones para mejorar la gestión pero "no ha detectado ninguna ilegalidad cometida en la gestión de las entidades", y señala que, si fuera el caso, estaría obligada a trasladarlo al Tribunal de Cuentas y "no lo ha hecho". Atribuyen los desfases a la forma de fiscalizar de la Sindicatira, que examina los presupuestos de manera separada siendo la Corporación la que ha tenido unos ingresos no previstos y la Societat, unos gastos superiores a los presupuestados. Respecto a la dualidad que cuestiona la sindicatura la Corporació recuerda que el presidente de la CVMC ya dijo en Les Corts que si el criterio de la Intervención es concluir que el ente público y la sociedad no son una estructura indisociable, la alternativa sería modificar la arquitectura. Eso sí, respecto al cese del consejo rector la Corporació no dice nada.