Más de 500 docentes se reunirán en Leganés para hablar de coeducación

Esta cita reunirá a los mayores exponentes de la pedagogía feminista de nuestro país para abordar la educación en igualdad en las aulas. La Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo y la concejala de Igualdad de Leganés, Eva Martínez, abrirán un encuentro en el que se hablará de temas como la coeducación emocional y sexual, las violencias sexuales en la adolescencia, la violencia de género en esa etapa o sobre el trabajo de igualdad con el alumnado, entre otras cosas, según ha contado a SER Madrid Sur, Yolanda García Fernández, fundadora y miembro de la Asociación Claustro Virtual de Coeducación Clavico, organizadora del evento.

García pone en valor este Congreso, que se celebrará en el campus de la UC3M de Leganés, ya que, afirma, todavía funciona “el espejismo de la igualdad creyendo que los estereotipos están deconstruidos y que la igualdad es una realidad, pero ni lo es en las aulas, ni en la vida cotidiana. La coeducación es llevar la igualdad a las aulas y a la vida, es una forma de entenderla, un modo de vivir”.

Hay cuestiones como la violencia de género en colegios o institutos, que mucha gente, afirma, no conoce o no es consciente y pone el ejemplo de la niña de 3º de Primaria que en el patio ve como un compañero le levanta la falda y la cuidadora le dice que es porque le gusta. “ Y no es así, porque si le gustase no haría eso, la respetaría”, indica. Un asunto que se eleva a mayores entre adolescentes, donde empiezan las relaciones y el control de móvil, de redes sociales o de cómo se viste la chica.

En tres días, además de estos debates habrá otras actividades como ‘No solo duelen los golpes’ con Pamela Palenciano o la proyección del documental ganador de un Goya, ‘ Las maestras de la República’ de Pilar Pérez Solano.

La II edición de este Congreso está patrocinada por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y cuenta con la colaboración del Centro Artemisa y la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento leganense.