Poesía y narrativa, fusión en el erotismo

Andrés y Aroha son dos jóvenes que residen en Madrid que por causas del destino, sus vidas se cruzan de una forma bastante peculiar. Ambos antes de conocerse, llevaban una vida sentimental con más sombras que luces. Es el planteamiento de la historia apasionante que cuenta ‘El viaje de lo prohibido’ (ed. VITRUVIO), de José Manuel Sánchez Cabello. El autor apuesta por combinar en la misma obra la narrativa y la poesía, como un intento de incentivar la lectura de este último género, según ha contado en SER Madrid Sur.

Para los jóvenes la propuesta es ‘¿Qué me está pasando?’ (ed. FLAMBOYANT) de Marc Parrot. Todos nos preguntamos qué me está pasando cuando sentimos una nueva emoción o cuando no sabemos reconocer aquello que nos inquieta. En este libro con CD musical y hasta partitura incluida, nos habla de las emociones para que los más pequeños las identifiquen y sepan gestionarlas.

