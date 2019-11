Katsikaris: " Quiero entrar al último tramo del partido con opciones de ganar"

El entrenador del Herbalife puso sobre la mesa una vez más los tristes pasajes de la falta de agresividad que tuvo el equipo ante la Peña, "no es un secreto que en un nivel así, si no tienes una base de agresividad en defensa, seguro que no vas a tener la confianza necesaria en ataque. Desafortunadamente no tuvimos la mentalidad correcta para afrontar el partido contra la ‘Penya’. Fue un partido del que podemos aprender mucho sobre cómo afrontar los partidos para que no se repita otra vez", apuntó.

el Gran Canaria se mide al cuatro presupuesto de la competición, de Valencia dijo que "es un gran equipo, un equipo profundo. No tienen los resultados que desean en Euroliga, pero han tenido un calendario duro con equipos fuertes. La semana pasada van a Burgos y ganan muy fácil. Es un equipo con calidad, con mucho físico, con experiencia. Tienen tres jugadores en cada posesión. Lo que quiero ver en este partido es progresión, ver lo que estamos trabajando y mejorar en cada partido. Y siempre competir, entrar al último tramo del partido con opciones de ganar", matizó.

Una evidencia para Fotis, es que su sello de equipo tiene que ser la un Gran Canaria agresivo en la cancha, " hemos tenido reuniones para aclarar y analizar todo. Cuando pierdes un partido así hay que hacer el análisis para mejorar, para no repetir lo que hemos hecho mal. Lo mejor, entre comillas, es saber por qué has perdido un partido. Esta vez estaba muy claro y es una cosa que todos lo han entendido. Espero que no vuelva a pasar otra vez. Antes de empezar la temporada dije que mis equipos son duros, con carácter, siempre compiten, y con actitud. No es un tema táctico, es un tema de lo que transmite el equipo. Así creo que es como puedes mejorar. Luego hay detalles de bloqueo, defensas, rotaciones… Pero eso no vale para nada sin la base de competir, de ser agresivos. No conozco ningún equipo en Europa que gane solo con talento en ataque, hay que hacer un trabajo colectivo. La defensa hace equipo, porque se sacrifican los unos a los otros", matizó.