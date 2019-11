Las movilizaciones de las camareras de piso contra la patronal "no tienen sentido", según los hoteleros

La Federación hotelera de las Pitiusas ha respondido a la concentración prevista por las camareras de piso este próximo lunes ante su sede en Ibiza bajo el lema “No más trabajo a destajo”.

Dice la presidenta de la Patronal, Ana Gordillo, que este escrache tal como lo han calificado las propias convocantes no tiene ningún sentido porque las camareras de piso de las islas son las mejor pagadas de todo el país... Es más recuerdan que hay convenio colectivo del sector que se ha pactado con los sindicatos mayoritarios y de paso dicen que equivocan el tiro en cuanto a quien deben reivindicar sus mejoras. Deberían concentrarse frente a la Seguridad Social o el Govern porque temas como las enfermedades o sus jubilaciones son asuntos que depende de las administraciones públicas, no de los empresarios.

El sindicato convocante, CGT, también recibe de la patronal porque recuerdan que apenas tiene representación en el sector y creen que esta movilización tan solo obedece a que quieren hacerse notar ante las elecciones sindicales. Y asegura que no son interlocutores validos quienes se atribuyen una representación que no tienen.

Las camareras de piso también critican el silencio de la patronal tras la huelga que convocaron hace unas semanas y en este sentido los hoteleros dicen que ese paro se puede considerar ilegal ya que según la normativa vigente será ilegal cualquier huelga que “tenga por objeto alterar, dentro de su periodo de vigencia, lo pactado en un convenio”. Sobre la participación dicen que no hicieron público los datos de seguimiento porque fue “ridículo”. Y no querían aparecer como prepotentes. Ahora dicen que fue inferior al 5%.