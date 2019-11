La Generalitat pedirá a Ayuntamiento, Diputación y Gobierno la cesión de un edificio público para el Instituto de Memoria Democrática

La Generalitat Valenciana continua buscando un edificio público en Alicante que albergue la sede del Instituto de Memoria Democrática.

Actualmente las políticas de memoria se están desarrollando desde la dirección general aunque el Consell trabaja, paralelamente, en encontrar un espacio y en dotar al mismo de los recursos humanos suficientes para llevar adelante desde el instituto las políticas en materia de Memoria Histórica.

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática tiene previsto reunirse próximamente con responsables del Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial y del Gobierno Central, cuando se forme gobierno, para hablar de determinados edificios públicos donde les gustaría ubicar la sede del Instituto.

La titular de la consellería, Rosa Pérez Garijo, explica a la SER, que no quieren destinar una parte del dinero para el Instituto en tener que alquilar infraestructuras cuando existen edificios públicos propiedad de otras administraciones. Eso sí, no ha querido señalar ninguna ubicación en concreto hasta que no se reuna con estas tres administraciones.

Garijo recuerda que la sede del Consell en Alicante, la Casa de las Brujas, no recoge todo lo que le gustaría a la Generalitat para establecer allí el Instituto y que no sería la ubicación "perfecta", pero que sería una posibilidad si no se consigue encontrar un edificio público idóneo.

Sobre la fecha en la que podría ponerse en marcha, Garijo declara que "la idea es que a lo largo de 2020 se desarrollen todas las políticas que se centrarán en las exhumaciones, incluido el banco de ADN público para los niños robados, la retirada de vestigios franquistas y en la puesta en valor de los espacios de la memoria". Añade que el objetivo es que "para los presupuestos del 2020 las partidas que ahora están en la dirección general pasen al Instituto".

La consellera recuerda que en Alicante se tienen que poner en valor los lugares de la Memoria, como el Puerto, el Mercado Central o el Cementerio de Alicante. Garijo espera contar con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación "en la medida de lo posible" para desarrollar todas estas políticas en materia de Memoria Histórica.

Ya ha habido encuentros más informales y anuncia encuentros más serios para ver de qué manera trazan una hoja de ruta clara para tener un territorio libre de vestigios franquistas, con un itinerario de la memoria y donde los lugares de la memoria estén resaltados y sean de conocimiento de toda la ciudadanía.