Alerta de las camareras de piso de Ibiza: "Los hoteleros nos están masacrando"

Las camareras de piso de Ibiza siguen con su batalla particular para conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo. Este lunes harán un escrache, una concentración, delante de la sede de la Federación Hotelera Pitiusa.

La portavoz de este colectivo, Milagros Carreño, dice que lo importante de esta concentración es seguir dando visibilidad a sus quejas y no cree que sea importante el número de los que puedan concentrarse este lunes, porque esto es solo uno de los actos que realizarán. Seguirán batallando y lo hacen delante de la sede empresarial porque son los hoteleros los que les asignan las habitaciones y por tanto las sobrecargan de trabajo. Dice que las están “masacrando”.

Tras lo dicho este fin de semana por los hoteleros sobre que la huelga que convocaron fue ilegal porque tratan de cambiar el convenio colectivo, Carreño lo niega, asegura que no quieren cambiar nada lo que hacen es luchar "para que la cosa no vaya a peor". Es más se les prometen estudios para analizar su situación, las enfermedades que padecen, etc.…, pero esto tarda años y ellas, dicen, no tienen tiempo para seguir esperando soluciones.

Las camareras de piso han convocado esta concentración a partir de las once de la mañana de este lunes.