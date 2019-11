Unidas podemos dice que la desmovilización solo beneficia a la derecha

Los candidatos de Unidas Podemos al Congreso y al Senado por Eivissa y Formentera, Jorge Roselló y Mario Devis, hicieron campaña ayer en una mesa informativa situada en la plaza de Antoni Albert i Nieto, en Ibiza.

Ambos candidatos han invitado a la ciudadanía a participar en las elecciones del próximo 10 de noviembre, y han valorado las encuestas que se han publicado hoy en los medios de comunicación que auguran que se repetirá una situación de bloqueo.

“Estamos otra vez en repetición de elecciones justo porque lo ha querido el PSOE. Y esta repetición de elecciones desmotiva a mucha gente y sólo sale ganando la derecha” ha explicado el candidato al Senado por Ibiza y Formentera, Mario Devis, “por eso es tan importante que el próximo 10-N todos vayamos a votar para que haya una mayoría progresista en las urnas y poder cambiar las cosas”.

Por su parte, el número 3 de la lista al Congreso por las Balears, Jorge Roselló, ha señalado el fracaso en los cálculos de Pedro Sánchez y sus asesores, que contaban con que una repetición de las elecciones impulsaría en escaños al PSOE en detrimento de Unidas Podemos: “Venimos de un intento de gobierno fallido a causa de la falta de interés del PSOE y de las fuerzas que le influyen, y que no querían un gobierno de izquierdas. Esta claro que esto influye en la gente y le genera apatía, pero si no vamos todos a votar para que Unidas Podemos no esté fuerte, no podremos obligar a que el PSOE mire a la izquierda. Hay que movilizarse porque, en un contexto de apatía como este, las únicas que salen ganando son las derechas”.