El FICX inaugurará el día 15 su 57 edición con el estreno mundial de 'El Vecino', la nueva serie de Netflix

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) dará el pistoletazo de salida a su 57 Edición, del 15 al 23 de este mes, con el estreno mundial de 'El Vecino', la nueva serie de Netflix.

'El vecino' cuenta la historia de Javier (Quim Gutiérrez), al que no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, su negocio de camisetas con frases desmotivadoras no acaba de triunfar y su relación con Lola (Clara Lago) va dando tumbos desde hace unos meses. Lo que menos necesitaba Javier es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Javier se ha convertido en todo un superhéroe pero no le va mucho mejor que antes.

Creada por Miguel Esteban y Raúl Navarro, cuenta con Carlos de Pando y Sara Antuña como showrunners, que será la protagonista de la sesión inaugural del FICX.

Los asistentes a la inauguración del festival serán los primeros que podrán ver los dos primeros capítulos de esta producción de Nahikari Ipiña y Eneko Gutiérrez para Zeta Studios y Netflix. Ambos, dirigidos por Nacho Vigalondo, refuerzan también la vinculación del FICX con el cineasta cántabro, que ya estrenó en Gijón su cortometraje nominado al Oscar de Hollywood '7:35 de la mañana'.