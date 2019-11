"Unos Juegos Olimpicos tienen que ser una experiencia increíble para un deportista"

El atleta parleño Julio Arenas (C.A. Fent Camí Mislata) comienza una nueva temporada con el horizonte de clasificarse para los JJOO de Tokio en 2020. Este miércoles ha sido el protagonista de ‘Destino Tokio’ en ‘Hoy por Hoy Madrid Sur’.

Julio Arenas, en los estudios de SER Madrid Sur / SER Madrid Sur

Con el hemos hecho balance de un “El año empezó regular en pista cubierta”, reconoce pero luego, tras el verano, sirvió para la proclamarse subcampéon nacional de los 400 metros y ser elegido para el relevo en la distancia con la selección española que estuvo en los Mundiales de Doha. “Fue un palo quedarse fuera de la final. Creíamos que aunque no estuviésemos en la final podíamos estar cerca la marca”, confiesa. Obtener un 3:02 en los próximos meses es el objetivo para lograr la clasificación para Tokio.

Pero para que el parleño esté en la cita olímpica hay dos partes: primero que el 4x400 tiene que lograr billete y luego que él sea uno de los elegidos.

Arenas acaba de empezar la temporada. “Esta es mi tercera semana. Hay mucha ilusión porque, aunque parezca que están lejos, los Juegos están ahí”, confiesa.

En el calendario próximo hay una concentración en diciembre en Tenerife, isla que acogerá en primavera el XIX Campeonato Iberoaméricano de atletismo, y la posibilidad de, en pista cubierta, estar en marzo los Campeonatos del Mundo de Nankin en China.

Tres son los factores que apuntalan un gran año 2019: “no he tenido lesiones, además este es mi tercer año entrenando en Fuenlabrada y he ido ganando confianza porque las carreras me han ido bien”.