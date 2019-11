Galán: "Necesitamos una victoria para convencernos de la mejoría"

"A refrendar una mejoría que se está viendo", asegura el jugador madrileño. Esa evolución, difícil de ver para muchos aficionados , la explica el jugador por haber cerrado la sangria defensiva y además, "estamos mejorando al anotar goles". Sin embargo, la tímida mejoría precisa de un triunfo para verla real. "Una victoria para convencernos de que es así", explica Borja Galán.

Dispuesto a jugar de lateral

Las bajas en la defensa, con David Simón lesionado y con Bóveda sancionado, obligarán a Luis César a buscar un nuevo inquilino para ese lateral. Valín o el propio Galán son los candidatos principales. "¿Lateral derecho, por qué no?. Si el entrenador lo cree oportuno , ya tengo experiencia", afirma el ex jugador del Alcorcón. Sobre su rival para jugar en defensa, Galán destaca que "Valín ya jugó en Las Palmas e hizo buen partido. Y no estamos los jugadores para elegir".

Después de trece jornadas sin ganar, la soga aprieta y el vestuario mantiene, por poco el optimismo. "La situación no gusta a nadie , pero hay que salir con hechos y no con palabras. Tienes cierta preocupación. Si me lo dicen en verano, te diría que no me lo creo", asegura

"Luis César ha optado por ser más práctico y simplificar todo .Cuando consigamos una victoria se va a ver el verdadero nivel de la plantilla que es mucho más alto", augura

Sobre el rival, el Elche, que ha ganado a domicilio y en campos complicados el jugador del Deportivo entiende que "será complicado pero tenemos que fijarnos en nosotros mismos. Mejorando nosotros dejaremos de mirar al rival".

Por último, Borja Galán entiende que la versión de un Dépor practicando juego directo que se vio en Fuenlabrada es pasajera: "no creo que sea una muestra para el futuro", sino una prueba específica para el duelo de Madrid.