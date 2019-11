CCOO pide aumentar el nivel y el salario de los profesionales sanitarios

Comisiones Obreras exige el aumento de nivel y de salario de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. El sindicato quiere que iniciar las negociaciones e implantar esta reforma a largo plazo. Entre sus peticiones, destacan que se tenga en cuenta la formación profesional y el currículum del personal sanitario.

Comisiones Obreras ha convocado hoy concentraciones en toda la geografía nacional para exigir al gobierno central modificaciones en el Estatuto Básico del Empleado Público. Así lo asegura Antonio Jesús García, secretario de organización del sindicato en Balears, que explica que el estatuto marca los niveles A1 y A2, donde se encuentran médicos y enfermeros, y C1 y C2, que reúne a sanitarios técnicos y personal de gestión y servicios. Sin embargo, García lamenta que la categoría B no tenga un hueco ya que, según él, es donde deberían estar ahora los empleados que actualmente son categoría C.

Comisiones Obreras apunta que el personal sanitario tiene una formación y un currículum superior que no se ve reflejado en la retribución. Según García, la enfermería es el sector que se ve más damnificado. Asimismo, critica que la administración no haya negociado estos aspectos retributivos y de categoría profesional. No obstante, espera que tras las elecciones generales, salga la formación que salga, puedan sentarse a negociar.

Por su parte, Isabel Bernardo, secretaria general de la federación de sanidad del sindicato, afirma que Comisiones Obreras no quiere implantar la modificación en un año, sino que prefieren hacer las cosas bien y poco a poco. Por lo tanto, calcula que en cuatro años ya se habrán instaurado estos cambios.