José García: "Nunca he vivido una racha tan buena"

"Todo jugador quiere jugar", reconoce José García, futbolista del Atlético Baleares que trabaja día a día para ganarse un puesto en el once del conjunto blanquiazul. "El míster empezó con un equipo que ha rendido bien. El resto sumamos desde donde podemos, empezando por los entrenamientos. Cuando entra gente creo que siempre suma. La Liga es muy larga y todos tendremos nuestra oportunidad", ha señalado el futbolista navarro este mediodía.

El equipo ha retomado hoy los entrenamientos tras la última victoria conseguida en el Estadi Balear. La racha del equipo es espectacular y así lo ha reconocido el jugador del conjunto blanquiazul. "Una racha tan buena no la he tenido nunca, de joven sí que ganaba casi siempre en Osasuna, pero desde que soy profesional no. Venimos hace poco de un partidazo en Ibiza, donde sacamos los tres puntos, y ahora se nos viene otro partidazo ante el Atlético B. Lo afrontamos como todos los partidos, queremos ganar desde el inicio. Vamos con la máxima ilusión para intentar sacar los tres puntos. También somos conscientes de que cuanto más te alaban, más te creces y luego mayor es la caída", ha señalado.

José García, quien llegó a la isla en calidad de cedido por el Extremadura, ha disputado hasta el momento 52 minutos, repartidos en seis encuentros. El de Pamplona es consciente de que solo a base de trabajo llegará la recompensa: "Todo jugador quiere jugar, pero estoy muy contento por el equipo. Ni en nuestros mejores sueños pensábamos haber empezado tan bien. Yo tengo que trabajar y estar preparado cuando el míster decida que tengo que entrar. Queda mucho, hay mucho que recorrer y ya hemos visto como Borja y Orfila están entrando por las bajas y son jugadores de garantías. Estamos tranquilos entre quien entre".