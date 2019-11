Las lluvias favorecen la sementera

Llegaron las lluvias y con ellas se está favoreciendo la sementera después de un tiempo en el que la acuciante sequía estaba complicando las labores. Así se valora desde UCCL aunque siguen preocupados porque el fruto, que pueda nacer sin problemas, se vea arrasado por las plagas de conejo, topillo o jabalí.

Apuntan que “todo lo que no mejora, empeora” y no se buscan soluciones, prueba de ello, insisten, es que los distintos partidos políticos no han hablado de agricultura en esta campaña electoral. “Es muy triste, dicen que ni en elecciones se acuerden del sector cuando lo normal es que se acuerden de todo el mundo”. Además lamentan que en plena negociación de la PAC España siga sin Gobierno y sin ningún interlocutor válido.