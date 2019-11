Javier S. Serna (Unidas Podemos): "Las cosas importantes en la vida no se consiguen a la primera"

Javier Sánchez Serna cumplirá en enero de 2.020 cuatro años en política, y las del próximo domingo (10N) son sus cuartas elecciones. El candidato por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos nos cita en el Instituto de Educación Secundaria Infante Don Juan Manuel, el centro donde cursó parte de sus estudios el ahora profesor de filosofía y donde empezó -él mismo nos lo cuenta- a tomar conciencia política como la reforma educativa llevada a cabo exministra popular, Pilar del Castillo, (LOCE) o a consecuencia de la guerra de Irak y el famoso ‘No a la guerra’.

De aquello ya han pasado 16 años (2.003) y Sánchez Serna ha madurado a pesar de su juventud tanto en política como en su carrera como profesor. Ya en la actualidad, con una Legislatura tan atípica y con las cortes disueltas, el joven político murciano ha vuelto a las aulas como profesor, a la espera del 10 de noviembre. ¿La política te ha hecho mejor profesor o la docencia te ha hecho mejor político?, le preguntamos. A lo que nos responde que la política le ha servido para tomar perspectiva de las cosas, de temas tan importantes como la sanidad o la educación pública, "a las que hay que proteger y cuidar".

Javier Sánchez Serna, candidato de Unidas Podemos de cara al 10N, durante la entrevista con Paco Sánchez, en una cafetería cercana al IES Infante Don Juan Manuel. / Cadena Ser

Junto a todas las peculiaridades a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de este año, el ahora candidato morado se ha tenido que enfrentar a la marcha de Óscar Urralburu de Unidas Podemos, quedándose al frente del partido de Pablo Iglesias en la Región de Murcia. Sánchez Serna asegura que “los proyectos políticos son más importantes que las personas y que la marcha de su excompañero ha demostrado la fuerza de Podemos en la Región de Murcia”. Le quita hierro al asunto y asegura (en broma) que no hay nada más de izquierda que una escición en un partido político (risas).

Este político murciano ya ha experimentado en varias ocasiones lo que significa ser diputado nacional y mira al futuro con optimismo, “las cosas importantes en la vida no se consiguen a la primera”, nos asegura. Confía en salir victorioso de esta nueva cita con las urnas, "así lo dice el CIS", apostilla.

El candidato y responsable Podemos en la Región de Murcia acusa al PSOE de ser el culpable de no haber podido llegar a un acuerdo para conseguir un gobierno de izquierdas, lo que nos ha empujado a una nueva cita electoral. "Lo mismo nos decían una cosa que la contraria, ni ellos mismos sabían lo que querían y así fue imposible llegar a un acuerdo. Ahora confío en que se pueda materializar después del 10N, si suman las izquierdas habrá que llegar a un acuerdo, hay mucho trabajo avanzado en todos estos meses", asegura.

Pero, siendo realistas, ¿Cómo mira Javier Sánchez al próximo domingo? Dice que el Gobierno de las tres derechas que se ha dado en la Región de Murcia se puede repetir a nivel nacional; con PP, Cs y Vox gobernando España, "una posible realidad que se nos intenta vender como la propuesta más apoyada con mítines como los de Vox en Murcia", aunque -afirma- que esas imágenes no le asustan, “tenemos el mejor antídoto contra la extrema derecha y son las imágenes del 8 de marzo, donde el feminismo, los demócratas y los progresistas demostraron que ese no es el camino".

En cuanto a los problemas de los murcianos que más le preocupan, el también profesor de filosofía, que los problemas de esta región tienen que ver con los en su mayoría con los derechos sociales y medioamientales, "no se puede dar ni un paso más atrás en vivienda, dependencia, educación, sanidad o pensiones", dice. Hay que blindar y reforzar todos estos derechos, “yo me comprometo a velar por todo ello desde el Congreso”.

Sánchez Serna se mostró durante toda la entrevista confiado en poder revalidar el diputado que ya logró el pasado 28 de abril Unidas Podemos por la Región de Murcia. / Cadena Ser

Le preguntamos por el Mar Menor y de forma contundente responde, "apoyaremos cualquier inicitiva que sirva para desbancar al actual Gobierno regional de San Esteban, lo sucedido con la albufera debe tener consecuencias políticas y no ser los mismos que han causado el problema, los encargados de solucionarlo, entre otras cosas, porque no están capacitados ni legitimados para hacerlo".

A este joven político, que solo toma agua mientras realizamos la entrevista en una terraza junto al instituto por donde paseo apuntes, libros y carpetas, parece que la política no le ha cambiado sus hábitos de consumo. Nos dice que vive igual que vivía antes de entrar en política, se considera una persona austera; aunque sus amigos más cercanos aseguran que es muy "racano". Javier Sánchez nos cuenta que no tiene casa en propiedad, que sigue con el mismo coche desde 2.012 y que viste con ropa de Sprinfield, "donde más dinero gasto es el libros, me encanta leer", asegura.

Por lo que respecta a esta mini campaña, el candidato de Unidas Podemos nos cuenta que la está viviendo con los dos pies en la calle y con las dos manos en las redes, "en redes no nos gana nadie". Como terapia fin de campaña se dará un baño de canciones en directo con Los Chicos del Maíz, que este viernes actúan en Murcia. Y así a esperar a lo que le deparen las urnas el domingo, vuelta a su instituto a dar clase o a defender los derechos sociales desde Congreso, ustedes tienen la última palabra.