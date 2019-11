Morán: "El 80% de los vertidos contaminantes al Mar Menor proceden del sector agroalimentario"

El Ministerio de transición ecológica dice que se han identificado 18 puntos de vertido urbano sin autorización y de origen desconocido al Mar Menor

El secretario de Estado de medio ambiente, Huego Moran ha señalado que el 80% de los vertidos contaminantes al Mar Menor proceden del sector agroalimentario y advierte que "para resolver la situación ecológica no hay atajos"

Morán, que ha estado hoy en Cartagena y Lorca, ha señalado que la Demarcación de Costas ha identificado 18 puntos de vertidos de origen desconocido al Mar Menor de carácter urbano y que los resultados ya han sido comunicados a ayuntamientos y Comunidad Autónoma. Se les ha dado plazo para alegaciones y si no hay posibilidad de demostrar su legalidad, estas tuberías serán clausuradas

Hugo Moran también ha descartado que vayan a aceptar la declaración de emergencia de las obras del Plan Vertido cero que ha solicitado el gobierno regional y le advierte que espera que no se repita esa petición porque no se pueden saltar los procedimientos ambientales. Para resolver esta situación, dice Morán, "no hay atajos"

Morán, que ha señalado que habido un "incumplimiento flagrante del control" por parte de la comunidad, ha avanzado que aproximadamente el 80% de las infraestrructuras qye se van a realizan "serán verdes" y ha alabado el plan que presentó el ayuntamiento de Los Alcazares, en ese sentido.

El secretario de estado dice que implementarán más medidas de las que c¡ontempla el plan de vertido cero, que entienden que está ya superado y pide al gobierno regional ayuda porque hay que hacer una planificación hidrológica, pero también agraria, que excede de las competencias del Estado.

Segado: “Es vergonzoso que haya que ir a los mítines del PSOE para conocer las actuaciones del Gobierno de España en el Mar Menor”

Es lo que ha afirmado el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado quien considera que “la deslealtad institucional de los socialistas con el Mar Menor está superando todos los límites”, en referencia a las manifestaciones realizadas hoy por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán en la sede del PSOE en Cartagena.

“Que los anuncios del Mar Menor se hagan en la sede del PSOE y solo ante los militantes de ese partido muestra el nivel de sectarismo de los socialistas y el uso electoral indecente que están haciendo con el estado de la laguna salada”, ha subrayado.

El responsable de Comunicación del PPRM considera que “difícilmente se podrá actuar de forma coordinada y eficaz para revertir el estado medioambiental de la albufera si el PSOE va por libre”. Y ha añadido que “Pedro Sánchez demostrará su compromiso con el Mar Menor cuando se reúna con Fernando López Miras, ya que estamos ante un problema que obliga a la interlocución entre las administraciones”.