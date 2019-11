El superávit 2018 se usará para pagar el grado y amortizar deuda

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, confirma en la SER que al entrar en el Gobierno "se encontraron con una sentencia" que les obligaba a pagar el grado al personal interino, y que parte del superávit 2018, cifrado en unos 112 millones, se utilizará para pagar este complemento: "Se ha decidido invertir en personas", apunta. Reconoce, eso sí que que "es importante hacer actuaciones responsables que no hipotequen a generaciones futuras". De ahí que se esté planteando invertir lo posible para "cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

Responde así a las peticiones de IE, Podemos y EH Bildu, que solicitaban que este montante se utilizase para hacer inversiones. Lo que sí espera la consejera es que "si hay pronto un Gobierno fuerte en España, en Navarra nos jugamos muchísimo, a ver si se prorroga esa medida para el año que viene y podemos reengancharnos a esa posibilidad de destinar el posible superávit", en referencia a las Inversiones Financieramente Sostenibles.

Por otro lado, respecto a la devolución de lo tributado en el IRPF en las prestaciones por maternidad de las familias navarras, "respeta la opinión" de quienes se muestran enfadadas porque se les prometió una exención y no una deducción, pero "a mí si me engañaran y me dijeran que me van a dar una solución para que luego venga un tribunal y la tumbe, eso sí que es engañar, eso sí que me enfadaría".