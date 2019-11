Grande-Marlaska: "El PSOE es el único partido capaz de afrontar los desafíos de España"

El candidato socialista al Congreso por Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, comparte la faena derivada de la campaña electoral con la labor de ministro en funciones de Interior del gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE-CA aspira a repetir el domingo los buenos resultados obtenidos en la anterior consulta de abril, en la que resultó vencedor en la provincia, con el 29,21% de los votos (20.927 papeletas), lo que supuso un crecimiento del 40,5 % respecto a las anterior consulta de 2016. Para esta a ronda de entrevistas electorales, atendió a Radio Cádiz desde los estudios de la SER en Jerez.

Pregunta: Una de las asignaturas pendientes en Cádiz es la de las infraestructuras y una de las obras identificada como estratégica es la de la Nacional 340

Grande-Marlaska: Si, el desdoble en el tramo entre Vejer y Algeciras. Está en nuestras pretensiones porque es una reclamación más que razonable. Tenemos pendiente el estudio de impacto medioambiental, pero en el borrador de presupuestos para 2020 está prevista.

P : ¿Está recogida también la ampliación del aeropuerto de Jerez en un territorio en el que el turismo es una pieza clave? Se lo pregunto porque este verano se reactivó el debate sobre esa necesidad.

G.M.: Sin duda alguna. Es una prioridad que debe atender las necesidades de desarrollo económico de toda la provincia.

P : …Y para la comunicación de la Bahía y la costa sur, seguimos esperando la conclusión de la mejora del nudo de Tres Caminos…

G.M.: Si es un problema evidente que sufrimos los gaditanos. Esa obra está pendiente de algún cambio en el informe de impacto ambiental, pero también tenemos presupuestada una partida que, hoy por hoy, no es importante porque tenemos que esperar a estas modificaciones.

P : En la anterior campaña usted comprometió un plan especial de empleo para Cádiz que no se ha podido materializar. ¿Mantiene ese compromiso?

G.M.: Por supuesto, y es una prioridad primera porque debo recordar que durante siete años de gobierno del PP no hubo ningún plan de empleo que mirase a la provincia de Cádiz. En los presupuestos del 2019 que la derecha y los independentistas no permitieron que se tramitara hay una previsión de 50 millones de euros en planes de empleo para Andalucía e incluye una partida específica para Cádiz, y se mantendrá.

P : El astillero de Puerto Real sigue demandando carga de trabajo, advierte de una situación difícil en el corto plazo y siguen a la espera de los contratos para los BAM y el buque de aprovisionamiento logístico para el ejército de Tierra.

G.M.: Bueno en Astilleros hemos puesto en marcha, nada más llegar al Gobierno, el Plan Industrial para Navantia, y tenemos carga de trabajo importante y eso ha permitido que haya 12.000 familias que de forma directa o indirecta puedan ver ahora su futuro económico mucho más claro.

P : … Pero nos dicen que Ferrol tiene mucha carga de trabajo confirmada con el contrato de las F-110, mientras que en Puerto Real ha caído. ¿Tenéis sobre la mesa la compensación de la carga?

G.M.: Nosotros, como Gobierno del Estado, miramos por todos los territorios. Que los gaditanos no tengan ninguna duda de que, en caso de ser preciso realizar alguna compensación, se hará.

P : ¿Cuál es el modelo de pensiones para los próximos años?

G.M.: Garantizar el sistema, evidentemente, y que la subida sea al IPC, como viene estableciendo este Gobierno. Por otra parte, que las pensiones mínimas y no contributivas crezcan por encima del IPC hasta que nos encontremos en unas cantidades razonables. Respecto a las ve viudedad, que parece que a veces se olvidan, esto año el gobierno socialista ya ha incrementado al 60 % la base. Ese es nuestro programa: Ir progresivamente adecuando las pensiones y garantizarlas dentro de los términos del Pacto de Toledo.

P : Usted es candidato por la provincia, pero también es ministro de Interior en funciones. El Sindicato Unificado de la Policía insiste en la necesidad del reconocimiento de la singularidad de la provincia por ser frontera, por la base de Rota, por Gibraltar, por ser puerta de entrada de droga o por la concentración de prisiones. ¿Está suficientemente dotada la provincia?

G.M.: La provincia de Cádiz en materia de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tiene cubierto el catálogo de puestos al 100 %, como consecuencia de esa singularidad. En el resto de España ese catálogo está cubierto aproximadamente entre un 84 % y un 85 %. La singularidad de Cádiz es la que determina que a día de hoy tengamos la plantilla al 100 %. Otra cosa es que estemos evaluando la necesidad de modificar ese catálogo.

Debo recordar, porque la memoria es muy frágil, que durante los siete años de gobierno del Partido Popular se perdieron en España 12.000 efectivos y nosotros, en quince meses, ya hemos recuperado 5.000 efectivos. Tenemos tasas de reposición del 115 % en el caso de la policía y del 128 % en el caso de la Guardia Civil. La seguridad es inversión y por eso invertimos en ello.

P : ¿Qué le dice el aumento de la intención de voto de VOX, según las encuestas?

G.M.: Bueno, yo no tengo que decirle a los gaditanos qué es lo más oportuno. Lo que les tengo que decir es que el partido de gobierno que realmente puede afrontar los desafíos de una España abierta a Europa, moderna, de crecimiento económico, de innovación, de conocimiento, de igualdad, de feminismo y de dignidad del conjunto de los ciudadanos, yo creo que es el Partido Socialista. Creo no, estoy convencido.

Le diría que en esta próxima jornada de reflexión piensen si queremos una España en color o una en blanco y negro de la que nos costó tanto salir y a la que no queremos regresar.

P : ¿Teme usted baja participación el domingo?

G.M.: No, yo no creo que vaya a haber baja participación. Sí creo que la ciudadanía puede encontrarse algo decepcionada por tener que volver a pronunciarse, cuando ya dijo textualmente el pasado 28 de abril que quería un gobierno socialista para afrontar los retos a los que he hecho referencia. Estoy convencido de que ahora va a volver a expresar que somos los únicos que podemos afrontar esos retos.

Ejercer el derecho al voto es la máxima oportunidad de participación, de decir cómo queremos que sea España. Estoy seguro de que la España que vamos a querer es la que está dibujada en el programa electoral de los socialistas.