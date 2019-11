El sindicato de pilotos denuncia que se les excluye de la comisión de seguimiento de los helicópteros del 061

El sindicato de pilotos SEPLA denuncia que el Govern balear les ha excluido de la comisión de seguimiento de los helicópteros del 061. Aseguran que el Ejecutivo autonómico está restando importancia y acallando los incumplimientos de la empresa Eliance y reclaman que no se les deje al margen de las tareas de seguimiento.

Desde el sindicato afirman que han requerido formalmente al Govern ser parte de esa Comisión que quedará conformada este viernes y en la que sí estarán representadas las administraciones y los sindicatos de profesionales sanitarios SATSE y SIMEBAL, pero afirman que ellos no han recibido respuesta.

Para el SEPLA, que fue el sindicato que denunció públicamente los incumplimientos de la empresa concesionaria del servicio de transporte aéreo sanitario, no contar con expertos técnicos hace que esa Comisión no tenga base legal, por lo que aseguran que no acatarán las conclusiones que se saquen.