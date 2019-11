El PSOE sale al paso de la condena por el tranvía. El parlamentario socialista, Felipe López, exconsejero de Fomento y Vivienda, asegura que sentencias como la del pago de intereses llegan a diario al gobierno regional y que es "pura propaganda electoral" de PP y Cs.

Recordamos que este miércoles, y abordado en el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, salía a relucir que el gobierno regional ha abonado más de cinco millones en intereses por el tranvía. Se trata del pago de una condena por retrasos con la empresa adjudicataria del sistema tranviario de la capital jiennense. La cantidad fue reclamada en el año 2015 en base a los intereses legales y de demora ante los tribunales. La justicia le dio la razón a la empresa y condenaron a la Agencia de Obra Pública a abonar este dinero.

Felipe López criticaba duramente lo que considera una actitud "electoralista y partidista" del PP y Cs que gobiernan la administración regional López insistía en que las cuestiones y diferencias de criterios entre gobierno y empresas adjudicatarias recaen en los técnicos y los asesores jurídicos que están en su derecho de interponer cuantas demandas crean convenientes.

Por ello, no entiende que la Junta de Andalucía haga "electoralismo" con una cuestión rutinaria y recuerda que serán muchas las sentencias a las que tengan que enfrentarse en el futuro. "No sé qué camino pretenden plantear alternativamente cuando hay una demanda de una empresa. Es decir, las que estén teniendo ahora que las hay seguro en relación con desacuerdos, con la cantidad de obras y servicios que recibe la Junta de Andalucía ¿Cómo lo resuelven?". Por último, remarcaba que "no vale manipular con todo y tergiversar con todo".